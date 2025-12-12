Рой Джонс отметил ударную мощь Гассиева

Российский боксер победил болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA

Редакция сайта ТАСС

Рой Джонс © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Завоевавший титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев обладает серьезной ударной мощью. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший.

Ранее россиянин нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе.

"У Мурата есть серьезная ударная мощь, - сказал Джонс. - Он довольно быстр, находит момент для решающего удара. Для многих Гассиев станет проблемой".

На счету Гассиева теперь 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения.