Вратарь Самсонов отметил, что балетом заниматься сложнее, чем хоккеем

10 декабря команда "Россия 25" сходила в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета на балет "Дон Кихот"

Редакция сайта ТАСС

Илья Самсонов © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь команды "Россия 25" Илья Самсонов после похода на балет убедился в том, что им заниматься тяжелее, чем хоккеем. Об этом Самсонов рассказал ТАСС.

10 декабря команда сходила в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета на балет "Дон Кихот".

"На балете я был впервые в жизни, очень понравилось. Потом с утра у меня была съемка в зале балета. Удалось посмотреть декорации, познакомиться с главными героями, - поделился Самсонов. - Я намного больше стал понимать, насколько это тяжелый труд. Мы приехали туда в 7 утра, и ребята, которые днем ранее выступали, были уже там и работали, потому что у них вечером еще один спектакль".

Вратарь рассказал, что он и партнеры по команде вспомнили давнее выражение "балет устроили, а не хоккей", сказанное в адрес судей трехкратным чемпионом мира Данисом Зариповым. "Мы уже пошутили над этим. Мне кажется, балет тяжелее, чем хоккей. И там, и у нас люди оставляют немало здоровья, но смотришь, как они трудятся, эта растяжка. Балет не каждому дан", - отметил Самсонов.

Самсонов вспомнил, на какие подобные спектакли он ходил до этого. "В Париже с женой мы были в "Мулен Руж", хоть это не совсем то же самое. И на пару шоу в Лас-Вегасе ходили. Если есть время, то почему бы не съездить. Мы еще не в том возрасте, чтобы каждый раз ходить на балет. Можно раз в полгода сходить и посмотреть, как люди двигаются", - заключил собеседник агентства.