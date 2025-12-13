Жаровский надеется получить удовольствие от игры на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала проходит в Новосибирске и завершится 14 декабря

Александр Жаровский © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий команды "Россия 25" Александр Жаровский выразил надежду получить удовольствие от участия в Кубке Первого канала по хоккею. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок Первого канала стартовал в Новосибирске турниром по хоккею 3х3 11 декабря. Основная игровая часть турнира пройдет 13 и 14 декабря, когда россияне сыграют с белорусами и казахстанцами. 18-летний Жаровский является самым молодым игроком команды, в ноябре он выступал за молодежную сборную России на Кубке будущего.

"Я тогда приехал, сделал свое дело и уехал. Удовольствие получил от игры. Надеюсь, что здесь тоже все будет нормально, кайфанем". - сказал Жаровский.

В сезоне-2005/06 Евгений Малкин, выступавший тогда за магнитогорский "Металлург", сыграл как на молодежном чемпионате мира-2006, так и на Олимпиаде в Турине. "Сыграл бы с огромным удовольствием, усталости никакой бы не было", - ответил Жаровский на вопрос, смог бы ли он выступить в одном сезоне на молодежном мировом первенстве и Олимпиаде, если была бы возможность.

Навыки Демидова

Жаровский является лучшим бомбардиром уфимского "Салавата Юлаева" в текущем сезоне, в 26 матчах набрав по системе "гол + пас" 23 очка (8 + 15). С восьми лет он знаком с Иваном Демидовым, который выступает сейчас за клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль". С Демидовым Жаровский играл в одной из детских команд.

"У него такое же хорошее катание, обыгрыши. Только еще в 10 раз все лучше стало. И он это улучшает до сих пор", - сказал Жаровский.

На тренировках Жаровский старается в том числе повторять при реализации буллитов приемы, которые исполнял его кумир, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Павел Дацюк. Тот известен оригинальным исполнением буллитов.

"На буллитах повторял 100 раз на тренировках или раскатках. А так всегда смотрю повторы с ним, стараюсь что-то взять", - отметил Жаровский.

Дацюк трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана в Национальной хоккейной лиге. "Мне, конечно, говорят, что оборона тоже важна. Мы стараемся, работаем", - поделился собеседник агентства.