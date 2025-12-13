Кондратюк остается одним из самых проверяемых РУСАДА на допинг фигуристов

Его тестировали в 2025 году четыре раза

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады-2022 в командном турнире Марк Кондратюк входит в список из пяти фигуристов, которых Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще других тестировало с начала года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев за 11 месяцев 2025 года проверялись РУСАДА по четыре раза.

Трижды проходили тестирование в национальном антидопинговом агентстве Алиса Двоеглазова, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина, Софья Муравьева, Девид Нарижный, Евгений Семененко, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Аделия Петросян и Арсений Федотов.

Всего с января по ноябрь Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 80 фигуристов.

В 2024 году Кондратюк, имеющий в активе титул чемпиона Европы - 2022, был проверен РУСАДА четыре раза, в 2023-м - три, в 2022-м - шесть.