Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России по биатлону

Вторым стал Карим Халили, третье место занял Александр Поварницын

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Латыпов преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 39,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание - 24,6 секунды; 0 промахов). Третьим стал Александр Поварницын (+29,2; 0)

Этап Кубка России в Тюмени завершится 14 декабря.