Лыжник Коростелев рассказал о дружелюбной атмосфере перед этапом Кубка мира

Российский лыжник выступит на этапе Кубка мира впервые после 2022 года

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев пообщался с некоторыми иностранными спортсменами перед этапом Кубка мира в швейцарском Давосе и рассказал о дружелюбном отношении. Комментарий Коростелева приводит норвежский телеканал TV2.

Ранее Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Российский лыжник выступит на этапе Кубка мира впервые после 2022 года. В Давосе он примет участие в спринте (13 декабря) и гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем (14 декабря).

"Я рад быть здесь, посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Хочу показать, что я готов. Я уже поговорил с несколькими людьми, они настроены дружелюбно. Как говорят в FIS: мы семья? Конечно, я готов к реакциям, надеюсь, они будут положительными", - сказал Коростелев.

TV2 отметил, что лыжник отказался отвечать на другие вопросы о возвращении российских спортсменов, сославшись на критерии FIS о нейтральности.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.