Сорин отметил выступление лыжницы Ступак в спринте на этапе Кубка России

Спортсменка заняла третье место

Юлия Ступак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка лыжница Юлия Ступак порадовала своим выступлением в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Чусовом Пермского края. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Егор Сорин, под руководством которого тренируется Ступак.

Ступак заняла третье место в спринтерской гонке свободным стилем. Победу одержала олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая также тренируется под руководством Сорина, второе место заняла Алена Баранова.

"Хочу отметить бронзу Юлии Ступак. Она завоевала медаль впервые за долгое время, и это не может не радовать. Вероника Степанова одержала уверенную победу, она набирает форму. У нее было довольно большое преимущество в финале, которое объясняется ее очень высоким уровнем", - сказал Сорин.

Этап Кубка России в Чусовом завершится 14 декабря.