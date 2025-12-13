Губернатор признал ошибки руководства "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ

Новосибирцы занимают последнее место в Восточной конференции, одержав только три победы в основное время

И. о. главного тренера "Сибири" Ярослав Люзенков и игроки команды © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ошибки не только тренерского штаба, но и руководства привели к нынешнему положению новосибирского клуба "Сибирь" в сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом журналистам рассказал губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета клуба Андрей Травников.

"Сибирь" занимает последнее место в Восточной конференции, одержав только три победы в основное время. В середине ноября команда установила личный антирекорд, потерпев поражения в 13 матчах подряд.

"Старт в сезоне был неудачным. Признаюсь, что были допущены ошибки, и мы не намерены в этом винить только тренерский штаб, были и управленческие ошибки, - сказал Травников. - Мы постараемся сейчас их исправить, и ничего еще не потеряно. Не только "Сибирь", но и болельщики заслуживают не только выхода в плей-офф, но и красивой игры".

По ходу сезона в "Сибири" состоялись две тренерские отставки. Команду сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Ярослав Люзенков. "Относительно нынешнего тренерского штаба, мы все взрослые люди, все будет зависеть от игры и результата. Мы не теряем времени, ведем переговоры, но если штаб Люзенкова покажет результат, он останется", - пояснил Травников.