Лыжница Дарья Непряева не прошла квалификацию на этапе Кубка мира в спринте

В квалификации россиянка заняла 39-е место и завоевала олимпийскую лицензию

Редакция сайта ТАСС

Дарья Непряева © Лев Федосеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в швейцарском Давосе.

В квалификации Непряева заняла 39-е место и завоевала олимпийскую лицензию. В четвертьфиналах примут участие 30 лучших лыжниц.

Ранее Непряева получила нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). 14 декабря россиянка поборется за завоевание путевки на Олимпиаду в гонке с раздельным стартом на 10 км. Этап Кубка мира в Давосе стал первым с 2022 года международным турниром для российских лыжников. В мужском спринте выступит Савелий Коростелев.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.