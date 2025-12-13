Лыжник Коростелев завоевал квоту на участие в олимпийском спринте

Спортсмен занял 52-е место в спринтерской квалификации на этапе Кубка мира в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев завоевал квоту на участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии в спринтерской гонке.

В субботу Коростелев занял 52-е место в квалификации к спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Россиянин проиграл победителю французу Люка Шанава 8,32 секунды, этого хватило, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив.

Ранее Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). 14 декабря Коростелев поборется за завоевание квоты на Олимпиаду в раздельной гонке на 10 км.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.