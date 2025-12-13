Боксер Гассиев может провести следующий бой против Итаумы в России

Ранее WBA постановила, что победитель боя Гассиев - Пулев должен встретиться с обязательным претендентом Итаумой

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев может провести защиту регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе против британца Мозеса Итаумы в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В ночь на субботу россиянин нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде и стал регулярным чемпионом мира WBA в супертяжелом весе. Ранее WBA постановила, что победитель боя Гассиев - Пулев должен встретиться с обязательным претендентом Итаумой. Переговоры должны пройти до 9 февраля 2026 года.

"Основной вариант в качестве следующего соперника - Итаума. Бой может пройти в Москве или Лондоне", - сказал собеседник агентства.

На счету Гассиева 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения. Итауме 20 лет. На его счету 13 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.