Федерация гандбола России следит за ситуацией с избитым тренером

Ранее стало известно о том, что во время дорожного конфликта был избит главный тренер гандбольного клуба "Динамо" (Астрахань) Георгий Заикин

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) следит за ситуацией с избитым главным тренером "Динамо" (Астрахань) Георгием Заикиным. Об этом ТАСС заявил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил об избиении Заикина во время дорожного конфликта в Астрахани.

"Федерация гандбола России в курсе случившегося с главным тренером "Динамо" Георгием Заикиным, - сказал Воронин. - Исходя из имеющейся информации, данный конфликт не имеет отношения к спорту. Это бытовая ситуация, переросшая не только в словесную перепалку, но и, к сожалению, в рукоприкладство. Надеемся, что следственные органы разберутся и будет вынесено объективное решение. Мы остаемся на связи с Георгием Заикиным и будем следить за дальнейшим развитием событий".

Заикину 49 лет, он возглавляет "Динамо" с 2024 года. Ранее также работал в этом клубе, "Астраханочке", краснодарском СКИФе и женской сборной Казахстана, входил в тренерский штаб ЦСКА. Во время игровой карьеры выступал за астраханские "Лукойл-Динамо" и "Зарю Каспия", португальскую "Бенфику", становился многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России, чемпионом и обладателем Кубка Португалии.