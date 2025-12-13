Сигал похвалил Романа Ротенберга за победу команды "Россия 25"

Редакция сайта ТАСС

Стивен Сигал © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал поздравил главного тренера команды "Россия 25" Романа Ротенберга с победой над сборной Белоруссии в матче Кубка Первого канала по хоккею. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России.

Российские хоккеисты обыграли белорусов со счетом 3:1.

"Великолепно", - сказал Сигал после матча в разговоре с Романом Ротенбергом.

Сигал и Ротенберг обменялись рукопожатием. Актер вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком вручил приз вратарю российской команды и московского "Динамо" Максиму Моторыгину, которого признали лучшим игроком встречи.

В стартовом матче турнира, который проходит в Новосибирске, сборная Белоруссии обыграла команду Казахстана со счетом 4:1. 14 декабря в заключительной встрече Кубка Первого канала команда "Россия 25" сыграет с казахстанскими хоккеистами.