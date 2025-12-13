Морилов считает, что лыжник Коростелев хорошо прошел спринт на Кубке мира

Спортсмен показал в квалификации 52-й результат

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев хорошо пробежал квалификацию к спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр, дядя Коростелева Николай Морилов.

Коростелев показал 52-й результат в квалификации, проиграв победителю французу Люку Шанава 8,32 секунды.

"Здесь ожидать было нечего. Для нас все новое - новые процедуры проверки лыж на фтор, устройство стадиона. Во время гонки был совершенно быстрый снег. В Давосе довольно короткий круг, в России таких кругов и такого снега у нас не было. Сейчас идет адаптация к новым условиям. Савелий пробежал хорошо, он сильный спортсмен, и я думаю, что постепенно он адаптируется к Кубку мира", - сказал Морилов.

Кубок мира в Давосе стал первым международным стартом для российских лыжников с 2022 года. 14 декабря Коростелев и Дарья Непряева выступят в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.