Коростелев подчеркнул, что ему было очень сложно в первой гонке на Кубке мира

Россиянин не смог пройти квалификацию, заняв 52-е место, но завоевал олимпийскую лицензию в спринте

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву очень сложно далась квалификация спринтерской гонки на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Комментарий Коростелева приводит норвежская газета VG.

"Для зрителей это выглядит как двухминутный забег, который кажется легким. Но для меня это было очень сложно, особенно последние 30 секунд - тогда у меня горели ноги", - сказал Коростелев.

14 декабря Коростелев примет участие в гонке с раздельным стартом. "Надеюсь, завтра будет лучше, чем сегодня. Я хочу подготовиться к "Тур де Ски", - отметил Коростелев, подчеркнув, что его целью является завоевание олимпийской медали.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым с 2022 года международным турниром для российских лыжников. В женском спринте Дарья Непряева заняла 39-е место и завоевала лицензию на Олимпиаду.