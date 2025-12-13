Алыпов считает, что российские лыжники "перегорели" на этапе Кубка мира

Савелий Коростелев занял 52-е место в квалификации спринтерской гонки свободным стилем, Дарья Непряева - 39-е

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева "перегорели" в условиях огромной ответственности на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов.

Ранее Коростелев занял 52-е место в квалификации спринтерской гонки свободным стилем, а Непряева завершила гонку на 39-м месте. Россияне не смогли выйти в четвертьфинал, но завоевали лицензии на Олимпийские игры в спринте.

"Молодцы, что смогли приехать, выйти на старт. На них свалился груз ответственности, потому что после большого перерыва всего двух человек допустили до международных стартов, на них смотрит вся страна. У ребят все впереди, просто так приехать с чистого листа и пройти квалификацию в условиях огромной конкуренции очень сложно. Спортсмены "перегорели", но ничего страшного в этом нет, дальше будет лучше", - сказал Алыпов.

"Было много факторов, сбивающих ребят. У нас совсем не такой спринтерский круг, он у нас намного длиннее, здесь очень быстрый снег, оттого более высокие скорости. К тому же, если большие сборные имеют большие команды сервисеров, то у нас такого нет", - добавил собеседник агентства.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года. 14 декабря Коростелев и Непряева выступят в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.