Роман Ротенберг рассказал о встрече с обладателем "Оскара" Стивеном Мао

В субботу команда "Россия 25" обыграла сборную Белоруссии на Кубке Первого канала

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Американский кинопродюсер Стивен Мао рассказывал хоккеистам и тренерам команды "Россия 25" о том, чего он был вынужден лишиться ради того, чтобы взять премию "Оскар". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг.

"Он не первый раз был на хоккее. Мы обсуждали, насколько тяжело взять "Оскар", насколько он отдал все силы для этого. Он сказал, что где-то что-то упустил из-за этого в своей жизни. В какой-то момент жизни он сделал выбор", - сказал Ротенберг.

Россияне в первом матче на Кубке Первого канала обыграли сборную Белоруссии со счетом 3:1. "Отмечу наших болельщиков. Все игроки были окрылены такой поддержкой, это придало нам дополнительные эмоции. Нам пришлось на этой неделе поработать тактически и в зале, и на льду, многое успели сделать. За такое короткое время удалось наладить взаимодействие. Я чуть расстроился, что не было "сухаря". В раздевалке спрашивал, кто дал бросить", - добавил он.

Главный тренер российской команды рассказал о взаимодействии форварда "Северстали" Данила Аймурзина в тройке с игроками "Локомотива" Егором Суриным и Георгием Ивановым. "Александр Радулов дал напутствие Аймурзину и всей команде, по таланту к нему вопросов нет. Аймурзин - интересный парень, вы еще о нем услышите", - отметил он.

Ротенберг пояснил, почему не взял на турнир партнера автора первого гола в матче Романа Канцерова по "Металлургу" Владимира Ткачева. "Мы работаем на перспективу. Ткачев у нас был, хороший парень. Мы не можем делать заявку на 100 человек. Все игроки, которые собраны, могли бы сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде", - заключил тренер.

В последнем матче турнира 14 декабря команда "Россия 25" сыграет с соперниками из Казахстана.