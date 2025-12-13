Тренер рассказал о состоянии российских лыжников после спринта на Кубке мира

Савелий Коростелев и Дарья Непряева чувствуют себя нормально после спринтерской гонки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева чувствуют себя нормально после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

В субботу Коростелев занял 52-е место в квалификации спринтерской гонки свободным стилем, а Непряева завершила гонку на 39-м месте. Россияне не смогли выйти в четвертьфинал, но завоевали лицензии на Олимпийские игры в спринте.

"Никак не оцениваю сегодняшние результаты, я рад, что ребята попали на международные соревнования и получили опыт. В Давосе очень специфический круг, и чтобы понять, что это такое, нужно попробовать самому. У нас трассы длиннее и снег медленнее, поэтому мы пока к таким скоростям не привыкли. У ребят все хорошо, чувствуют себя нормально, никаких проблем нет. Настроение нормальное, ребята не думали про отбор на Олимпиаду. Главное, что они вернулись на Кубок мира", - сказал Сорин.

Этап Кубка мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года. 14 декабря Коростелев и Непряева выступят в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.