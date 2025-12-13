Чемпион мира по боксу Шумков поблагодарил Россию за поддержку

В финале в весовой категории до 60 кг россиянин победил Абдумалика Халокова из Узбекистана

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Всеволод Шумков заявил, что завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Дубае благодаря поддержке жителей России. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмен принес сборной России первое золото на текущем чемпионате мира. В финальном поединке в весовой категории до 60 кг он победил олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана.

"Я посвящаю победу нашей большой стране, всей России, - сказал Шумков. - Вся трибуна здесь поддерживала меня, благодаря болельщикам я смог победить. Надеюсь, мы будем на первом общекомандном месте".