Лыжник Коростелев споткнулся во время спринта на этапе Кубке мира

Коростелев показал 52-й результат в квалификации спринта, но завоевал олимпийскую лицензию

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев споткнулся во время спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

Коростелев показал 52-й результат в квалификации, проиграв победителю французу Люку Шанава 8,32 секунды, но завоевал олимпийскую лицензию.

"Савелий споткнулся на подъеме. Он неправильно поставил палку. Самое главное, что никаких поломок не было, ничего страшного не произошло. Безусловно, мы ждем завтра улучшения результатов. Савелий больше тяготеет к дистанционным гонкам, и у нас было понимание, что на Кубке мира ему будет сложнее всего в спринте", - сказал Сорин.

Кубок мира в Давосе стал первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года. 14 декабря Коростелев и Дарья Непряева выступят в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.