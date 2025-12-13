В Туле открыли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей

В турнире принимают участие более 150 спортсменов из 24 регионов страны, а также представители Белоруссии и Армении

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 150 спортсменов из регионов России, Армении и Белоруссии принимают участие во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей, которые открылись в Туле. Состязания проводятся на призы олимпийского чемпиона, уроженца Тульской области Шамиля Хисамутдинова, сообщила пресс-служба облправительства.

"Сегодняшний турнир - это не просто огромный спортивный праздник, а праздник борьбы, проявления характера, призванный популяризировать физкультуру и спорт. С каждым годом эти соревнования все больше набирают обороты. Сегодня ребят приехали поддержать прославленные спортсмены: пять олимпийских чемпионов и призеры Олимпийских игр. Желаю всем участникам настоящей и честной борьбы, а болельщикам - интересных поединков", - сказал на церемонии открытия соревнований губернатор Дмитрий Миляев.

В турнире, площадкой для которого стал многофункциональный спортивный центр "Тула-Арена", принимают участие более 150 спортсменов из 24 регионов страны, а также представители Белоруссии и Армении. Миляев подчеркнул, что Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе проходят в Туле уже в 21-й раз. Глава региона вручил Почетную грамоту чемпионке мира по спортивной борьбе Виктории Разносилиной, отметили в пресс-службе.

В церемонии открытия приняли участие победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, Герой РФ Александр Карелин, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Шамиль Хисамутдинов. Спортсменов и тренеров также приветствовали сенатор от Тульской области Николай Воробьев, участник специальной военной операции, тренер-преподаватель по спортивной борьбе, участник проекта "Герой 71" Далерходжа Аликбаров.

Также во время соревнований 20 подростков из муниципалитетов Тульской области вместе с наставником - участником проекта "Герой 71" пообщались с олимпийскими чемпионами. Александр Карелин и Алексей Мишин рассказали о своей карьере и жизненном пути. Встреча прошла в рамках "Школы настоящих мужчин" - программы, которая реализуется по проекту "Герой 71", она направлена на воспитание сильного характера, гражданской ответственности и любви к Отечеству.