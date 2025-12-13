Гаджимагомедов стал первым трехкратным чемпионом мира в отечественном боксе

В финале турнира в Дубае в весовой категории до 92 кг россиянин победил Турабека Хабибуллаева из Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

Муслим Гаджимагомедов © Сергей Бобылев/ ТАСС

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Муслим Гаджимагомедов стал первым отечественным боксером, завоевавшим три золотые медали чемпионатов мира.

На чемпионате мира 2025 года в Дубае Гаджимагомедов одержал победу в весовой категории до 92 кг, в финале оказавшись сильнее Турабека Хабибуллаева из Узбекистана. Ранее россиянин выигрывал турнир в 2019 и 2023 годах.

Гаджимагомедову 28 лет. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио. На счету спортсмена также золотая (2024) и серебряная (2017) медали чемпионатов Европы.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в Дубае с флагом и гимном страны.