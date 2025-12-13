Российская конькобежка Коржова завоевала олимпийскую лицензию

Россиянка вошла в двадцатку лучших спортсменок на дистанциях 3 000 и 5 000 метров по сумме очков за четыре этапа Кубка мира

Редакция сайта ТАСС

Ксения Коржова © Александр Рюмин/ ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Российская конькобежка Ксения Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 000 метров.

По итогам заключительного этапа Кубка мира в норвежском Хамаре россиянка, выступающая в нейтральном статусе, набрала 32 очка. Всего в ее активе стало 87 очков. Коржова вошла в двадцатку лучших спортсменок на дистанциях 3 000 и 5 000 метров по сумме очков за четыре этапа Кубка мира, что позволило ей завоевать лицензию для участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.