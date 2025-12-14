В Москве прошел финал Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике

В соревнованиях принимали участие спортсменки шести возрастных категорий

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Финал Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике, в котором приняли участие более 1 000 спортсменок из 35 регионов РФ, завершился в Москве. В ходе соревнований было разыграно 35 комплектов наград.

Турнир проходил во Дворце Ирины Винер в течение двух дней, с 12 по 13 декабря. В соревнованиях принимали участие спортсменки шести возрастных категорий (8, 9, 10, 11-12, 13-15, 15 лет и старше) в разных дивизионах. Были разыграны медали как в личных первенствах, так и в групповых упражнениях, двойках и тройках. На турнире также выступали представительницы адаптивной гимнастики лиц с нарушением интеллекта.

Главным судьей соревнований являлась многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова.

"Финал Всероссийской клубной лиги по художественной гимнастике на таком высоком уровне проводится впервые, - рассказала Капранова ТАСС после окончания церемонии открытия. - У каждой спортсменки, кто занимается художественной гимнастикой, есть мечта выступить во Дворце Ирины Винер. И участвовать в финале в этом дворце - это настоящее новогоднее чудо, еще одна сбывшаяся мечта".

В соревнованиях гимнасток в возрасте от 13 до 15 лет, имеющих звания кандидатов в мастера спорта, первое место заняла Элина Тарлева.

"Я выступала в первом дивизионе и выступила очень хорошо. Для меня очень важно выступать на таких соревнованиях в таком прекрасном зале и заработать очки, чтобы подняться в рейтинге. Считаю, что клубные старты также очень нужны нам, соревнования никогда не бывают лишними. Чем больше турниров, тем выше уровень мастерства их участниц", - рассказала Тарлева ТАСС.