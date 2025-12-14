Джон Сина официально завершил карьеру рестлера

48-летний американец в ночь на 14 декабря провел свой заключительный поединок на арене в Вашингтоне

Джон Сина © Elsa/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Американский рестлер Джон Сина в ночь на 14 декабря провел свой заключительный поединок на арене в Вашингтоне и завершил карьеру, проиграв австрийцу под псевдонимом Гюнтер.

"Было приятно служить вам все эти годы. Спасибо", - заявил 48-летний рестлер после поединка, видео привела Мировая федерация рестлинга (WWE) на своей странице в социальной сети X.

Джон Сина (настоящее имя - Джон Феликс Энтони Сина - младший) дебютировал в WWE 27 июня 2002 года и 17 раз становился чемпионом мира, что является рекордом в Мировой федерации рестлинга. Сина также снимался в кино, принял участие в фильме "Бамблби" (Bumblebee, 2018), кинофраншизе "Форсаж" (Fast & Furious), сериале "Миротворец" (Peacemaker, 2022-2025) и других проектах.