Дворкович рассказал о диалоге с МОК по включению шахмат в программу Олимпиад

По словам главы FIDE, МОК поддерживает включение шахмат в программу континентальных мультиспортивных соревнований

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович продолжает диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу включения шахмат в программу Олимпийских игр. Об этом Дворкович рассказал на генассамблее FIDE.

"Часть моей работы заключается в диалоге с МОК. У нас сложилось хорошее партнерство, постоянно идет диалог, они знают, что мы делаем. Они знают, что у нас есть амбиции, чтобы шахматы были включены в мультиспортивные соревнования и, может быть, в каком-то виде в Олимпийские игры", - сказал Дворкович.

"Они поддерживают включение шахмат в программу континентальных мультиспортивных соревнований. Мы консультируемся по вопросам включения шахмат в киберспортивные олимпийские соревнования, и шахматы были включены в программу Esports World Cup", - добавил президент FIDE.