Роман Ротенберг рассказал, что бойцы на СВО следят за матчами "России 25"

Кубок Первого канала посетил Герой России Артур Орлов
14:50

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, следили за матчами команды "Россия 25" на Кубке Первого канала по хоккею. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Роман Ротенберг.

Турнир в Новосибирске, который выиграла команда "Россия 25", посетил председатель правления Движения первых, Герой России Артур Орлов.

"Турнир посетил Герой России Артур Орлов. Он рассказал, что ребята на СВО смотрят наши матчи", - сказал Ротенберг.

Команда "Россия 25" в третий раз подряд выиграла Кубок Первого канала. 

