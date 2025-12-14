Третьяк: Кубок Первого канала стал важным этапом работы на перспективу

Он отметил, что развитие института сборных - один из главных приоритетов ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Кирилл Кухмарь/ ТАС

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проведение Кубка Первого канала для Федерации хоккея России (ФХР) стало важным этапом работы на перспективу. Такое мнение ТАСС высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Команда "Россия 25" стала победителем турнира, завершившегося в воскресенье в Новосибирске. Лучшим нападающим турнира был признан его дебютант форвард Егор Сурин.

"Турнир стал важным этапом работы на перспективу. Развитие института сборных - один из главных приоритетов ФХР. Мы стараемся, чтобы как можно больше одаренных игроков участвовали в соревнованиях на уровне сборных, - сказал Третьяк. - Вызов в национальную команду обогащает спортсменов знаниями и практическим опытом. Ребята учатся воспринимать требования штаба, за короткое время превращаться в команду, способную достойно защищать честь страны и побеждать. Вот и в Новосибирске на лед выходило немало дебютантов".

"Многие проявили себя очень хорошо, поверили в свои силы. И абсолютно все получили бесценный опыт, узнали, что такое игра за сборную. Федерация делает все, чтобы русские игроки были готовы выступать на соревнованиях самого высокого уровня. И очень важно, что у нас есть такие возможности, как Кубок Первого канала", - добавил он.