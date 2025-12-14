ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Норвежские гандболистки в пятый раз выиграли чемпионат мира

В финальном матче спортсменки победили сборную Германии
Редакция сайта ТАСС
18:12

Гандболистки сборной Норвегии

© AP Photo/ Peter Dejong

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Норвегии по гандболу со счетом 23:20 обыграла команду Германии в финальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Роттердаме.

В матче за третье место сборная Франции со счетом 33:31 после дополнительного времени победила команду Нидерландов.

Сборная Норвегии в пятый раз стала чемпионом мира по гандболу. Российские гандболистки выигрывали турнир четыре раза. Еще трижды золотые медали завоевывала команда СССР.

Команды России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 

