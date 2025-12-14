Магомедов и Талдиев стали победителями Лиги боевого самбо

Россияне победили в четырех из семи весовых категорий

Магомед Магомедов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Трехкратные чемпионы мира россияне Магомед Магомедов и Рустам Талдиев стали победителями Лиги боевого самбо. Соревнования прошли в Международном центре самбо в Москве.

Магомедов победил в поединке весовой категории до 98 кг представителя Киргизии Уулу Адилета Омурбека, Талдиев (до 71 кг) - казахстанца Ниетхана Толеухана.

Всего на счету россиян четыре победы в семи весовых категориях. Также победителями стали Эльдар Долозин (до 64 кг) и Николай Родин (до 88 кг).

Остальными победителями Лиги боевого самбо стали Малик Байсултанов (весовая категория до 58 кг, Казахстан), Бехруз Халимов (до 64 кг, Таджикистан) и Сейду Нджи Мулю (до 98 кг, Камерун).

В этом году Лиге боевого самбо исполнилось пять лет. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отметил, что турнир стал точкой роста для спортсменов. "Пять лет Лиги боевого самбо - это путь развития, ответственности и доверия со стороны спортсменов и болельщиков. Мы создавали этот проект как профессиональную платформу для сильнейших, и сегодня видим, что лига стала точкой роста для боевого самбо и его будущих лидеров. Юбилейный турнир подтвердил: мы движемся в правильном направлении", - отметил Елисеев.

В турнире приняли участие самбисты четырех стран - России, Киргизии, Таджикистана и Камеруна.