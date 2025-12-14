Главу Федерации дзюдо России Соловейчика внесли в базу "Миротворца"

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик © Сергей Бобылев/ ТАСС

ТАСС, 15 декабря. Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу попали бывшая фигуристка Станислава Константинова, глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, волейболист новокуйбышевской "Новы" Артем Салтанов и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. Им вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в форуме "Россия - спортивная держава", а также поддержку в проведении специальной военной операции.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.