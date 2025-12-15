Капризов вышел на второе место в списке лучших снайперов "Миннесоты"

Форвард забросил две шайбы в матче с "Бостоном"

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © David Berding/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Бостон" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Форвард довел число заброшенных шайб в составе "Миннесоты" в регулярных чемпионатах до 205 и вышел на второе место по этому показателю в истории клуба, сравнявшись с финном Микко Койву. Лидером по этому показателю является словак Мариан Габорик (219).

Капризов также отметился одной голевой передачей. Всего на счету россиянина в 33 матчах текущего сезона 20 голов и 17 голевых передач. Нападающие "Миннесоты" Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров, а также защитник "Бостона" Никита Задоров не отметились результативными действиями.

"Миннесота" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 43 очка в 33 матчах. "Бостон" идет на четвертом месте Атлантического дивизиона с 38 очками после 33 встреч.

В следующем матче "Миннесота" примет "Вашингтон" в ночь на 17 декабря по московскому времени, "Бостон тогда же дома сыграет с "Ютой".