На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит Мэрайя Кэри

Соревнования пройдут в Италии с 6 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

Мэрайя Кэри © Mike Coppola/ Getty Images for MTV

РИМ, 15 декабря. /ТАСС/. Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщил оргкомитет Игр.

Там указали, что Кэри, "признанная во всем мире благодаря своему уникальному голосу и творчеству, объединяющему поколения и культуры", полностью воплощает эмоциональный настрой подготовки к Играм. Темой церемонии открытия станет "Гармония", добавили организаторы.

Церемония открытия пройдет одновременно сразу на четырех площадках - на стадионе "Сан-Сиро", а также в Кортина-д’Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, что станет первым подобным случаем в истории Олимпийских игр. Подробности шоу пока не раскрываются. Стоимость билетов на церемонию открытия варьируется от €260 до €2 тыс.