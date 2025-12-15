Пять россиянок, выступающих на турнирах WTA, сменили гражданство в 2025 году

Выступающая с марта за Австралию Дарья Касаткина в этом году не выиграла ни одного турнира и досрочно завершила сезон

Редакция сайта ТАСС

Дарья Касаткина © Emmanuel Wong/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Пять теннисисток, выступавших за Россию и играющих на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2025 году сменили спортивное гражданство. Это является рекордом за последние годы.

В марте о смене спортивного гражданства на австралийское объявила Дарья Касаткина. В 2025 году спортсменка не выиграла ни одного турнира под эгидой WTA. В рейтинге организации она упала с 9-го на 37-е место.

14 декабря стало известно о смене спортивного гражданства Полиной Кудерметовой. На сайте Международной федерации тенниса (ITF) в профиле спортсменки появился флаг Узбекистана. Ранее гражданство Узбекистана получили Камилла Рахимова и Мария Тимофеева.

4 декабря о переходе в сборную Австрии объявила Анастасия Потапова. Она будет представлять страну на турнирах с 2026 года.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, комментируя смену гражданства российскими теннисистками, отмечал, что отъезд спортсменок не является потерей для отечественного спорта.