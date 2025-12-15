Российского тренера "Нью-Джерси" возмутило, что арена Игр еще не построена

Сергей Брылин считает, что, несмотря на сложности, игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Факт того, что арена, где должен пройти мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2026 года, до сих пор окончательно не построена, является возмутительным. Такое мнение ТАСС высказал тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что строительство дворца "Санта Джулия" в Милане на 16 тыс. зрителей задерживается. Тестовыми играми должны были стать матчи молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, однако они были перенесены на другую арену. После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность, что хоккеистам придется выступать на непроверенном льду. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков выступить на Олимпиаде из-за плохого качества льда.

"Я слышал, что Дэйли говорил о том, что игроки могут не поехать на Олимпиаду, если арена будет не готова. Но что будет взамен для игроков НХЛ в таком случае, сказать тяжело. Потому что тогда такие решения нужно принимать очень быстро. Так как решение по поездке игроков на Олимпиаду принималось лигой и профсоюзом, то решение по отмене их участия в Олимпиаде, я думаю, будет приниматься так же. Факт, что арена не готова, - это возмутительно. У организаторов было около восьми лет, чтобы ее построить", - сказал Брылин.

"Возникает много вопросов: если игроки из НХЛ не поедут, то тогда вообще многие сборные не будут участвовать или вместо игроков НХЛ в Олимпиаде примут участие другие? Тогда нужно будет создавать команды как можно быстрее. Олимпиада же остается престижным соревнованием для всех. И я пока склоняюсь к тому, что хоккеисты из НХЛ поедут на Олимпиаду", - добавил он.

"Нью-Джерси" вместе с "Флоридой" имеет наибольшее количество хоккеистов (по шесть), включенных в предварительный состав своих команд на Олимпийские игры.