В Спартакиаду госслужащих вошло шесть видов спорта

Это настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, плавание, мини-футбол и баскетбол

Замминистра спорта РФ Алексей Морозов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Программа первой Всероссийской открытой спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих будет состоять из шести видов спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

"Спартакиада среди государственных и муниципальных служащих очень важна, - сказал он. - Она объединит людей в достижении целей и результатов, в конце концов прийти с семьями и приобщить их к занятиям физической культурой и спортом. Спартакиада будет представлять настоящее соревнование, как у спортсменов сборной команды страны. Сначала пройдет субъектовый этап, затем - межрегиональные соревнования, затем будет финальный этап. Определены шесть видов спорта: это настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, плавание, мини-футбол и баскетбол".

Президент Центрального спортивного совета государственной службы Сергей Качушкин объяснил выбор именно этих дисциплин. "Здесь все отталкивалось от рациональности совмещения нескольких параметров. Команды должны быть небольшими, и при этом у каждого участника должна быть возможность участвовать во всех видах. Мы отталкивались от универсальности", - сказал он.

Спартакиада проводится во исполнение поручений президента РФ по формированию здорового корпуса госслужащих и включена в единый календарный план Минспорта России на 2026 год. В соревнованиях примут участие десятки тысяч служащих всех уровней, а также команды, состоящие из представителей малого и среднего предпринимательства.