Фетисов: Козлов давно уже был готов стать главным тренером в клубе КХЛ

В среду московское "Динамо" утвердило Вячеслава Козлова главным тренером

Вячеслав Фетисов © Евгений Коноплев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вячеслав Козлов уже давно созрел для того, чтобы стать главным тренером одного из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В среду московское "Динамо" объявило об утверждении Козлова главным тренером команды. Козлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 17 ноября, сменив Алексея Кудашова. Под его руководством "Динамо" в девяти матчах одержало семь побед. Летом этого года Козлов был назначен главным тренером "Сочи", но потом был уволен еще до начала сезона.

"Он уже давно был готов на роль главного тренера в КХЛ. Один из самых талантливых игроков своего поколения, очень вдумчивый и серьезный аналитик, - сказал Фетисов. - Был умным игроком, учитывая, что обладал недюжинным талантом. Я рад за него, хочу пожелать ему удачи".

"Он все знает, самое главное, что желаю еще ему, - уверенности и последовательности во всех своих действиях. Думаю, он тот стратег, который может наладить игру любой команды в плане организации. Не сомневаюсь, что у него все получится", - добавил Фетисов.

Фетисов и Козлов вместе играли в "Детройте", дважды выиграв Кубок Стэнли, в том числе в составе т. н. "Русской пятерки" с Сергеем Федоровым, Владимиром Константиновым и Игорем Ларионовым. "Получается, из нашей пятерки он уже четвертый, кто работает главным тренером. Это не просто так происходит. Я думаю, из Владимира Константинова тоже получился бы хороший тренер", - отметил Фетисов.