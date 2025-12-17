Федоров пожелал Козлову в "Динамо" получать удовольствие от работы

В среду "Динамо" утвердило Вячеслава Козлова главным тренером команды

Сергей Федоров © Григорий Сысоев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший партнер Вячеслава Козлова по клубу Национальной хоккейной лиги "Детройт" Сергей Федоров пожелал главному тренеру "Динамо" получать как можно больше удовольствия от рабочего процесса. Об этом Федоров рассказал ТАСС.

В среду "Динамо" утвердило Козлова главным тренером команды. В течение месяца он проработал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. За это время "Динамо" в девяти матчах одержало семь побед.

"Думаю, этот период показал, на что за короткое время команда и его действия способны. Считаю, решение закономерное. Все, что я видел и читал, отзывы игроков, что я видел на поле, соответствует этому решению. Рад за Вячеслава, поддерживаю его все начинания", - сказал Федоров.

"Мы, наше поколение, воспринимали неудачи позитивно в том смысле, что нужно было еще больше доработать, где-то надо больше вникнуть. Естественно, это все переложить на лед, предстоит огромная работа с командой. Я пожелал ему вникнуть во все детали, как можно быстрее это сделать и кайфовать от процесса. Вячеслав достаточно хорошо знает хоккей, и тот опыт, который мы получили за океаном, он очень сильно помогает", - добавил Федоров.