Более 800 кикбоксеров примут участие во всероссийском турнире на Урале

Турнир пройдет с 18 по 20 декабря в Екатеринбурге

Редакция сайта ТАСС

© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Всероссийский турнир по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области примет около 800 спортсменов из более 25 регионов России. Об этом сообщил руководитель Федерации кикбоксинга Свердловской области, главный тренер сборной России Игорь Кулбаев на пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Турнир пройдет с 18 по 20 декабря в Екатеринбурге.

"Мы ожидаем около 800 участников со всех регионов. Впервые только что к нам приехала команда из Донецкой Народной Республики. Вообще ребята приезжают со всей страны. По предварительным заявкам, ориентировочно 26-28 регионов со всей страны примут участие в наших всероссийских соревнованиях", - сказал Кулбаев.

Турнир состоится в трех дисциплинах кикбоксинга: фулл-контакт, К-1 и поинтфайтинг. Соревнования по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области проводятся в третий раз и имеют статус всероссийских. За годы проведения турнир значительно расширил географию участников и стал одной из крупнейших площадок для кикбоксеров страны.

Проведение соревнований приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На турнир в качестве почетных гостей приглашены герои СВО.