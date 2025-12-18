Теннисистка Дьяченко задумывается о завершении карьеры

Спортсменка призналась, что за последние годы перенесла немало травм

Виталия Дьяченко © Юрий Машков/ ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Российская теннисистка Виталия Дьяченко может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Последние пару лет в моей карьере действительно все очень сложно - много травм, операций. Врачи говорят, чтобы я серьезно задумалась о своем здоровье. Это сейчас и делаю. Прислушиваюсь к своему телу и потихоньку начинаю думать, какие следующие этапы после теннисной карьеры меня ждут. Я сильно люблю играть в теннис, но мне не доставляет удовольствия, когда играю через боль, что происходит стабильно в последние 3-5 лет. Не могу показать свой теннис", - сказала Дьяченко.

Дьяченко 35 лет, она занимает 526-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. На счету спортсменки 3 титула WTA 125 в одиночном разряде, 1 титул WTA в парном разряде, 13 побед на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) в парном разряде и 22 титула ITF в одиночном разряде. В 2009 году Дьяченко завоевала золотую медаль Универсиады в Белграде, выступая в парном разряде. В составе сборной России теннисистка становилась финалисткой Кубка Федерации (2015).