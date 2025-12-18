Участник из Китая победил в международном турнире "Кибервосток"

Чэнь Жуолинь занял первое место, вторым стал Сон Бён Мун из Южной Кореи, третьим - Ноппарут Хемпаморн из Таиланда

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Чэнь Жуолинь из Китая одержал победу в международном киберспортивном турнире "Кибервосток", который состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

"Проведение таких соревнований доказывает, что на Дальнем Востоке можно и нужно проводить такие соревнования. Ребят, которые приходят, смотрят на международную составляющую и призовой фонд, который мы выплачиваем, может как-то мотивировать в дальнейшем", - рассказал вице-президент Национальной студенческой лиги компьютерного спорта, член правления Федерации компьютерного спорта Никита Шабаев.

Второе место занял участник из Южной Кореи Сон Бён Мун, третье место - Ноппарут Хемпаморн из Таиланда.

Призовой фонд составил 1 миллион рублей.