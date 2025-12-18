Смит: турнир "Кибервосток" собрал много киберспортсменов высокого уровня

Международный киберспортивный турнир "Кибервосток" состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с участием спортсменов восьми стран

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международный киберспортивный турнир "Кибервосток" собрал много спортсменов высокого уровня, Федерация компьютерного спорта России будет продолжать проводить соревнование. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Чэнь Жуолинь из Китая одержал победу на международном киберспортивном турнире "Кибервосток", который состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Второе место занял Сон Бён Мун из Южной Кореи, третье - Ноппарут Хемпаморн из Таиланда. Спортсмены соревновались в дисциплине Tekken 8.

"В этом году во Владивосток приехали представители восьми стран, что не может не радовать - турнир обретает популярность, и уровень соревнования растет, - сказал Смит. - Отрадно, что мы наблюдаем высочайший уровень подготовки принявших участие в турнире спортсменов, без преувеличения их можно назвать лидерами в своей дисциплине по всему миру. Сильная конкуренция - главный двигатель и мотиватор для российских игроков, ведь такие турниры лучше любой тренировки. В этот раз кубок над головой поднял китайский киберспортсмен, трехкратный победитель чемпионата стран БРИКС Чэнь Жуолинь".

"Международный турнир "Кибервосток" проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и направлен на реализацию стратегии развития инновационных видов спорта в России. Турнир организован Федерацией компьютерного спорта России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Мы будем продолжать эту традицию и делать все возможное, чтобы компьютерный спорт в России активно развивался, а российские спортсмены поднимались на пьедесталы по всему миру", - добавил Смит.

Участие в турнире приняли представители России, Китая, Индии, Казахстана, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Таиланда. Призовой фонд составил 1 млн рублей.

Летом 2024 года международное соревнование "Кибервосток" по поручению президента РФ состоялось на набережной Цесаревича во Владивостоке. В турнире по Dota 2 приняли участие киберспортсмены из России, Китая, Ирана и Белоруссии.