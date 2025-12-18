Фигуристка Бойкова рассказала о решении вернуться к желтому комбинезону

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают второе место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар

Александра Бойкова © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Александра Бойкова вернула желтый комбинезон в программу под саундтрек из фильма "Убить Билла" только на чемпионат России. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире в Санкт-Петербурге, по итогам которой Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский занимают второе место.

Фигуристы набрали 77,42 балла. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03).

"У нас изначально была такая задумка, что на чемпионат России я выйду в желтом комбинезоне. Дима оставил тот костюм, который мы в этом году шили, он удачнее, на наш взгляд. Дальше, наверное, будем кататься в черных. Но будет, как скажут [тренеры]", - сказала Бойкова.

Произвольные программы спортивные пары представят 20 декабря.