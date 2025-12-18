Козловский посоветовал Галлямову использовать кавер "Травиаты" от Кар-Карыча

Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на чемпионате России в соревнованиях спортивных пар, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут вторыми

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Козловский, Александра Бойкова, Александр Галлямов и Анастасия Мишина © Сергей Бобылев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов во время проката короткой программы на музыку из "Травиаты" Джузеппе Верди вспоминал это произведение в версии героя "Смешариков" Кар-Карыча. Об этом он рассказал журналистам.

"Недавно смотрел "Смешариков", и у меня в голове играла песня, когда Кар-Карыч пел "Травиату",- рассказал он.

"Подумайте, может, вам на вторую часть сезона взять кавер?" - посоветовал Галлямову и его партнерше Анастасии Мишиной фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойковой.

"Потом будут обвинения, что мы испортили классику", - предположила Мишина. "Я люблю "Смешариков". Мне кажется, это точно не будет ее порча", - считает Бойкова.

Мишина и Галлямов занимают первое место после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (79,03 балла), Бойкова и Козловский идут вторыми (77,42). Произвольные программы фигуристы представят 20 декабря.