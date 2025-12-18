Клебо заявил, что ему не хватает российских лыжников на соревнованиях

Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что ему всегда хотелось соревноваться с россиянами, потому что у них был хороший уровень готовности и сопротивления

ТАСС, 18 декабря. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что ему не хватает российских лыжников на международных соревнованиях с точки зрения спортивной составляющей. Об этом норвежец рассказал на YouTube-канале Skirious Problems.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Он выступил на этапе Кубка мира в Давосе в спринте и гонке с раздельным стартом. До этого российские спортсмены не участвовали на стартах под эгидой FIS с 2022 года.

"Я любил, когда [Александр] Большунов боролся с нами, он был отличным конкурентом и давал мне серьезную мотивацию. Я не люблю, когда различные медиа считают, что я праздновал то, что россиянам не разрешили участвовать в соревнованиях. Что касается спортивной составляющей, то я хотел соревноваться с ними, потому что я знаю, что они сильные и были всегда хорошо готовы. Мне не хватает их на стартах", - сказал Клебо.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.