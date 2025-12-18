Умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Оге Харейде

Ему было 72 года

ТАСС, 18 декабря. Норвежский тренер Оге Харейде, возглавлявший сборную Дании на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, умер в возрасте 72 лет. Об этом газете VG сообщил его сын Бендик Харейде.

В конце ноября стало известно, что специалисту диагностировали рак мозга.

Харейде в качестве футболиста выступал за норвежские "Хёдд" и "Мольде", английские "Норвич" и "Манчестер Сити". Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в "Мольде", который под его руководством выиграл кубок страны (1994). Позднее работал в шведских "Хельсингборге", "Эргрюте" и "Мальмё", норвежских "Русенборге" и "Викинге", датском "Брондбю". В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру Харейде завершил в 2024 году.

Специалист становился чемпионом Швеции с "Хельсингборгом" (1999) и "Мальмё" (2014), выиграл чемпионат Дании с "Брондбю" (2002), а также завоевал золотые медали чемпионата Норвегии с "Русенборгом" (2003). Харейде является единственным тренером, выигравшим чемпионаты Швеции, Норвегии и Дании. Кроме того, вместе с "Хельсингборгом" он победил в кубке страны (1998), привел к победе в национальном кубке "Русенборг" (2003), а вместе с "Мальмё" также завоевал Суперкубок Швеции (2014). В сезоне-2014/15 "Мальмё" впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Под руководством Харейде сборная Дании сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года. На турнире в России футболисты сборной Дании заняли второе место в группе, уступив первую строчку будущему победителю соревнования - команде Франции. В 1/8 финала датчане проиграли хорватам (1:1, 2:3 по пенальти).