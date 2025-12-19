СБР направил запрос о допуске российских юниоров на турниры IBU

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) направил запрос в Международный союз биатлонистов (IBU) по поводу допуска юношей и юниоров на международные соревнования. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"СБР направил запрос в IBU по поводу допуска юношей и юниоров - прислушается ли в IBU к рекомендации исполкома МОК, который изменил свою позицию и теперь рекомендует международным спортивным федерациям вернуть в свои соревнования юных спортсменов с российским и белорусским паспортом. Пока ответа нет", - написал Аверьянов.

Российские биатлонисты лишены возможности выступать на международных стартах с 2022 года. 10 декабря СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд с целью разрешить российским спортсменам участвовать в отборочных к Олимпиаде соревнованиях.