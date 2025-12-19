Талалаев предположил, кому могут мешать успехи "Балтики" в РПЛ

Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Успех калининградского футбольного клуба "Балтики" больше всего мешает людям, которые устраивают "муть" в командах, где крутятся большие деньги. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев.

"По поводу высказываний, принижающих наших игроков, у меня еще есть такая мысль. Насколько понимаю, успех "Балтики" больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги. Говорю, в частности, о слабопрофессиональных спортивных менеджерах и агентских группах, заинтересованных в том, чтобы в богатых командах было как можно больше нестабильности и несистемности и на этом можно было как следует заработать. Пример же "Балтики" показывает, что можно организовать качественную работу с качественным футболом и результатом, не тратя на это каких-то невероятных денег", - сказал Талалаев.

По итогам 18 туров "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 35 очков.