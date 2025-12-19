ХК "Ростов" в 2025 году получил из областного бюджета 150 млн рублей

Ранее клуб снялся с розыгрыша Всероссийской хоккейной лиги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Ростовской области в 2025 году профинансировало хоккейный клуб "Ростов", который снялся с розыгрыша Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2025/26, на 150 млн рублей из областного бюджета. Об этом журналистам сообщили в Минспорте региона.

Генеральный директор клуба из Ростова-на-Дону Тоомас Кулль ранее заявил ТАСС, что ХК "Ростов" не выделяют финансирование, будет ли клуб выступать в лиге, станет понятно после 21 декабря на совещании с региональными властями.

"В целях развития игровых видов спорта хоккейному клубу "Ростов" в 2025 году из областного бюджета было выделено 150 млн рублей. А за период с 2014 по 2024 год клубу было направлено около 750 млн рублей. Размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице. Кроме того, хоккейный клуб "Ростов" получил возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ХК "Ростов" полностью коммерческий клуб и содержится за счет учредителя. Он может получать прибыль из разных источников, включая продажу билетов, телевизионные права, спонсорские контракты, трансферы игроков. Решение об участии клуба или снятии с чемпионата принимается руководством хоккейного клуба.

В текущем сезоне "Ростов" после 35 матчей занимает последнее, 32-е место в турнирной таблице ВХЛ, в 35 матчах одержав 9 побед.