Российский баскетболист Голдин провел дебютный матч в НБА

Он отметился одной результативной передачей в матче против "Бостона"

Баскетболист "Майами" Владислав Голдин © AP Photo/ Marta Lavandier

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Российский центровой Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В ночь на субботу по московскому времени "Майами", за который выступает Голдин, на выезде со счетом 116:129 уступил "Бостону". Российский центровой отметился одной результативной передачей за 55 секунд, проведенных на площадке. Он стал вторым россиянином, сыгравшим в НБА в текущем сезоне: в составе "Бруклина" выступает защитник Егор Демин. В текущем сезоне он провел 24 матча, в среднем набирая 8,7 очка за игру.

Голдин не был выбран на прошедшем летом драфте НБА, но позднее стало известно, что "Майами" заключил с ним двухсторонний контракт. Согласно соглашению, игрок может провести не более 50 матчей в регулярном чемпионате НБА, а остальное время должен выступать в Лиге развития (G League) за фарм-клуб.

Голдину 24 года. Минувший сезон он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта, выступая за "Мичиган Вулверинз", в составе которого дошел до 1/8 финала "Мартовского безумия". Россиянин в среднем за игру набирал 16,6 очка, делал 7 подборов и совершал 1,4 блока.

"Бостон" и "Майами" выступают в Восточной конференции НБА. "Бостон" идет на четвертом месте с 16 победами при 11 поражениях. "Майами" занимает седьмую строчку турнирной таблицы с 15 победами и 13 поражениями. В следующем матче "Бостон" на выезде сыграет с "Торонто" в ночь на 21 декабря по московскому времени, "Майами" в ночь на 22 декабря в гостях встретится с "Нью-Йорком".